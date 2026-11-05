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La Intendencia de Colonia y la Universidad CLAEH firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer la atención en salud mental y adicciones. El acuerdo se enmarca en el plan «Colonia tiene esperanza», que contempla 14 acciones de prevención, asistencia y reinserción social.

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La firma se realizó en el Palacio de Gobierno Departamental, con la participación del intendente Guillermo Rodríguez, la secretaria general María Belén Rico, el rector de CLAEH, Carlos de Cores, y el director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón.

Durante la presentación, Planchón anunció la incorporación, mediante concurso, de seis profesionales al Centro Esperanza y la creación de otros dos centros en el departamento.

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También informó que se sumará un servicio de atención y acompañamiento a familiares y allegados de personas fallecidas por suicidio. Destacó, además, la importancia de brindar apoyo tanto a los pacientes como a sus familias después del diagnóstico.

Por su parte, De Cores repasó los antecedentes de cooperación entre la universidad y el departamento, entre ellos proyectos de desarrollo local en la región del Rosario y Juan Lacaze.

El rector recordó la participación de CLAEH en la creación de la Agencia de Desarrollo de Colonia (ADECO) y destacó el trabajo conjunto con instituciones departamentales.

El convenio busca ampliar los recursos disponibles para la atención y el acompañamiento en salud mental.