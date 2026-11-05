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Colonia del Sacramento recibirá la 18.ª edición del encuentro internacional Tourism: Economics and Management, organizado por la Red Iberoamericana de Economía y Gestión del Turismo (REDEGETUR) y la Universidad de la República. La actividad se desarrollará en el Centro Cultural Nacional AFE, con participación abierta y gratuita.

Más allá de su carácter académico, el encuentro abordará cuestiones que afectan directamente a los destinos turísticos, sus empresas, trabajadores y comunidades. El eje central es comprender cómo evoluciona una actividad económica que depende tanto de la llegada de visitantes como de la capacidad de ofrecer experiencias competitivas y sostenibles.

Turismo sostenible y competitividad

Uno de los principales temas será la sostenibilidad turística. Este concepto implica analizar cómo desarrollar la actividad sin comprometer los recursos naturales, el patrimonio histórico ni la calidad de vida de los residentes.

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Para destinos como Colonia del Sacramento y Carmelo, el debate tiene particular interés. El crecimiento turístico plantea interrogantes sobre infraestructura, servicios, conservación patrimonial y distribución de los beneficios económicos.

Otro eje será la competitividad de los destinos. Ya no alcanza únicamente con disponer de atractivos naturales o culturales. También importan la conectividad, la calidad de los servicios, la innovación y la capacidad de adaptarse a nuevas preferencias de los visitantes.

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Nuevas oportunidades para el sector

El programa temático incluye además el turismo de reuniones, congresos y negocios, conocido internacionalmente como MICE. Esta modalidad permite analizar alternativas para atraer visitantes fuera de los períodos tradicionales de vacaciones y diversificar la actividad económica local.

La innovación completa los cuatro ejes propuestos, con atención a nuevas herramientas y formas de gestión turística.

El encuentro está dirigido a la comunidad científica internacional, aunque también admite asistentes sin costo de inscripción.

La discusión ofrece una oportunidad para vincular la investigación universitaria con problemas concretos del territorio. Su alcance dependerá de cuánto conocimiento pueda trasladarse posteriormente a decisiones empresariales y políticas públicas que incidan en el desarrollo turístico regional.