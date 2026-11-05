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¿Qué encontraron de interés los representantes de Santa Fe en Colonia? La respuesta surge del itinerario de su visita: queserías, bodegas, viñedos, instalaciones portuarias, el aeropuerto de Carmelo y experiencias de organización de acontecimientos deportivos. No se trató únicamente de conocer atractivos turísticos, sino de examinar cómo determinados recursos del territorio pueden transformarse en experiencias capaces de atraer visitantes y generar actividad económica.

Esta orientación coincide con las transformaciones que identifica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Tourism Trends and Policies 2026. El organismo señala que los destinos buscan diferenciarse mediante su patrimonio, gastronomía, paisajes y experiencias vinculadas con las comunidades locales.

En ese contexto, Colonia dispone de una característica particularmente valiosa: su identidad productiva. La tradición quesera, la vitivinicultura de Carmelo y los establecimientos rurales permiten construir propuestas donde el visitante conoce los procesos de elaboración, participa en degustaciones y establece vínculos con quienes producen.

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La cooperación incorpora, además, un intercambio concreto de conocimientos. Santa Fe busca aprovechar la experiencia coloniense de la Ruta del Queso para desarrollar su Región del Queso Azul, mientras Colonia procura incorporar herramientas santafesinas de planificación y gestión de grandes eventos.

Este segundo componente responde a otra tendencia internacional. Un informe del Parlamento Europeo de enero de 2026 reconoce al turismo deportivo como instrumento de desarrollo regional, especialmente por su capacidad para atraer visitantes fuera de las temporadas tradicionales.

Para Carmelo, esta perspectiva abre posibilidades relacionadas con el alojamiento, la gastronomía, el comercio y la realización de actividades durante diferentes momentos del año.

La conectividad constituye el otro elemento estratégico. El relevamiento de puertos, embarcaderos y del aeropuerto carmelitano revela interés por estudiar alternativas de acceso, aunque todavía no existen servicios nuevos confirmados como resultado de estas gestiones.

El alcance de la cooperación también supera esta visita. El proyecto, iniciado en abril de 2026, tiene prevista su continuidad hasta octubre de 2027 y contempla el fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales.

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La oportunidad para Colonia consiste en articular recursos que ya posee y convertirlos en propuestas turísticas integradas. Su resultado dependerá de que los intercambios se traduzcan en productos comercializables, mejores servicios y una mayor participación de los emprendimientos locales.