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La situación de las playas de Nueva Palmira, nuevamente considerada por el Ministerio de Ambiente a raíz de movimientos de arena realizados en la zona de Playa de los Vascos, tiene antecedentes técnicos e institucionales que permiten comprender un problema ambiental de larga evolución.

El Informe Ambiental Estratégico del Plan Local de Ordenamiento Territorial de Nueva Palmira, aprobado en 2018, ya identificaba la erosión y el retroceso de la línea costera como fenómenos relevantes para la ciudad.

El documento, elaborado en el ámbito de la Intendencia de Colonia y el Municipio, distingue entre las causas naturales, relacionadas con los temporales, las olas y los procesos propios del río, y aquellas vinculadas a intervenciones humanas que modifican el transporte y la distribución de los sedimentos.

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También señala que determinadas obras de infraestructura pueden alterar el equilibrio de arena en las playas. Entre sus antecedentes menciona las transformaciones experimentadas por Playa de los Argentinos.

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La búsqueda de soluciones tuvo posteriormente otras expresiones institucionales. En diciembre de 2024, la Junta Departamental de Colonia consideró un planteo del Grupo Ambiental y Fuerzas Vivas de Nueva Palmira sobre la erosión de las playas y resolvió remitirlo al Ejecutivo Departamental.

La resolución, correspondiente al expediente 2024-83-2-0156, solicitó promover contactos con el Municipio, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y la Universidad de la República, con el propósito de incorporar especialistas a un estudio sobre la situación costera.

La documentación pública consultada no permite establecer si ese estudio llegó a realizarse ni cuáles fueron sus eventuales conclusiones.

Las alternativas de recuperación

El Ministerio de Ambiente dispone de lineamientos técnicos nacionales para la recuperación de los cordones dunares. Entre las medidas contempladas se encuentran la restitución de vegetación adaptada a ambientes arenosos, la regulación de accesos y los mecanismos naturales de acumulación de arena.

Estas alternativas requieren una evaluación de las características de cada playa, de la dinámica del agua y de los sedimentos disponibles.

En abril de 2026, el Ministerio anunció además la implementación del programa REACC Costas, que prevé recursos para estudios y actuaciones de adaptación costera en seis departamentos, incluido Colonia. Los sitios seleccionados en esta primera etapa son Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.

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La situación actual en Playa de los Vascos

El problema costero volvió a adquirir actualidad en los últimos días de octubre, cuando se realizaron movimientos de arena con maquinaria en Playa de los Vascos, en el sector comprendido entre las calles Oriente y La Paz.

Según informó El Eco Digital el 5 de noviembre, el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, confirmó que los trabajos fueron detenidos por disposición del Ministerio de Ambiente al constatarse que la intervención no contaba con autorización ambiental previa.

El jerarca señaló que Dinacea continuará examinando la situación de la costa de Nueva Palmira a partir de las actuaciones y denuncias recibidas.

Esta intervención vuelve a situar en primer plano un problema que cuenta con antecedentes documentados y propuestas de estudio. La evolución de las playas, el estado de las investigaciones técnicas solicitadas y las posibilidades de recuperación constituyen aspectos centrales para conocer cómo podrá abordarse la conservación del litoral de Nueva Palmira.