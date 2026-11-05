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El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio falleció a los 44 años, tras atravesar una enfermedad oncológica. El investigador alcanzó reconocimiento nacional e internacional por su contribución al desarrollo de pruebas diagnósticas durante la pandemia de COVID-19.

El 13 de junio de 2025, Moratorio comunicó públicamente que le habían diagnosticado un tumor cerebral agresivo, que había comprometido parte de sus capacidades motoras y sensitivas.

Desde entonces, recibió numerosas muestras de apoyo de la comunidad científica y de la ciudadanía. Entre las iniciativas solidarias se realizó un espectáculo a beneficio en el Antel Arena, con el objetivo de recaudar fondos para un tratamiento experimental en el exterior, cuyo costo alcanzaba el millón de dólares.

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Durante su enfermedad, el científico también mantuvo una disputa judicial con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR). Mediante recursos de amparo, solicitó la cobertura de medicamentos de alto costo.

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Moratorio compartió periódicamente en sus redes sociales información sobre su estado de salud y agradeció las muestras de solidaridad recibidas.

Su trayectoria científica adquirió especial notoriedad durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, cuando participó en el desarrollo de pruebas diagnósticas y en tareas de asesoramiento científico.

En noviembre de 2025 nació Abril, su hija junto a Natalia Ibáñez, su pareja.

En mayo de 2026, el Parlamento uruguayo reconoció su trayectoria y lo distinguió como «Héroe Contemporáneo del Bicentenario», en homenaje a su contribución a la ciencia y a la sociedad uruguaya.