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El empresario Eduardo Bastitta, responsable del desarrollo urbanístico +Colonia, informó ante la Junta Departamental de Colonia que 430 integrantes de la comunidad internacional Praxis manifestaron formalmente su intención de radicarse en el departamento. Durante su comparecencia, realizada el miércoles 4 de noviembre, también presentó una proyección de hasta 2.700 interesados para 2027.

La exposición tuvo lugar en una sesión extraordinaria convocada para conocer los alcances de la anunciada instalación de Praxis en +Colonia, un emprendimiento ubicado en la zona de El Calabrés, próximo a Colonia del Sacramento.

Tras la comparecencia, la bancada de ediles del Frente Amplio reconoció la disposición del empresario a responder las consultas, aunque consideró insuficientes algunas explicaciones. Además, anunció una próxima reunión con representantes de Presidencia de la República para obtener información adicional.

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Praxis proyecta la llegada de hasta 2.700 interesados en 2027

Según los datos expuestos por Bastitta, Praxis reúne aproximadamente 150.000 integrantes distribuidos en distintos países. De ese total, 430 personas habrían expresado formalmente su interés en establecerse en Colonia.

El empresario señaló que la cantidad de interesados podría llegar a 2.700 durante 2027, de acuerdo con las estimaciones vinculadas al desarrollo del proyecto.

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Las cifras corresponden a manifestaciones de interés y proyecciones, no a personas que ya se hayan radicado en Uruguay. Tampoco constituyen una confirmación de inversiones ejecutadas.

De acuerdo con información publicada por el medio Coloniaya, entre los potenciales residentes se encuentran emprendedores y profesionales de áreas como inteligencia artificial, tecnologías digitales, finanzas, arquitectura y construcción.

Bastitta sostuvo que la eventual llegada de estos residentes podría generar actividad económica en sectores como la construcción, el comercio, la gastronomía y los servicios.

También mencionó la posibilidad de incorporar una propuesta educativa internacional dentro del emprendimiento, aunque no se detallaron plazos ni condiciones para su concreción.

Bastitta aseguró que Praxis deberá cumplir las leyes uruguayas

Uno de los asuntos abordados durante la sesión fue el marco jurídico aplicable a la comunidad internacional.

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Bastitta afirmó que los integrantes de Praxis estarán sujetos a la legislación uruguaya y no contarán con beneficios fiscales ni excepciones especiales por pertenecer a esa comunidad.

Según explicó, quienes decidan establecerse en +Colonia deberán cumplir las mismas obligaciones legales y tributarias que los demás residentes e inversores.

Estas afirmaciones fueron presentadas por el desarrollador durante su comparecencia ante la Junta Departamental.

El Frente Amplio consideró insuficientes algunas respuestas

La bancada de ediles del Frente Amplio de Colonia emitió una declaración el 4 de noviembre, después de la sesión extraordinaria.

En el documento, los legisladores departamentales valoraron la presencia de Bastitta y su disposición a responder las consultas de los distintos partidos políticos.

Sin embargo, señalaron que algunas de sus explicaciones «no fueron suficientes para esclarecer las dudas existentes».

La bancada también informó que logró acordar una fecha de reunión con representantes del Poder Ejecutivo, particularmente de Presidencia de la República, luego de postergaciones que atribuyó a razones de fuerza mayor.

El comunicado no especifica cuándo se realizará el encuentro, en el que los ediles esperan obtener respuestas sobre los aspectos que consideran pendientes.

Los representantes frenteamplistas reafirmaron, además, su intención de continuar solicitando información y promoviendo controles institucionales sobre el emprendimiento, especialmente en relación con el cumplimiento de la Constitución y la normativa nacional y departamental.

La comparecencia permitió conocer las estimaciones del desarrollador sobre la eventual instalación de integrantes de Praxis en Colonia. No obstante, la cantidad de residentes que efectivamente se establecerán en el departamento y las condiciones concretas de su llegada todavía no están confirmadas.