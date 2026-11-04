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Según informó la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, la delegación brasileña recorrió varios sitios de interés histórico, cultural y turístico del departamento.

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La visita incluyó la Calera de las Huérfanas, la bodega Los Cerros de San Juan, declarada Monumento Histórico Nacional, y la Plaza de Toros y el Frontón de Pelota del Real de San Carlos.

Las autoridades también visitaron el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

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