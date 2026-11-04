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El director del Coro Municipal de Colonia habló con RadioLugares sobre la preparación de las más de 50 voces que participarán en la celebración del próximo domingo 8 de noviembre en Florida. Los ensayos, las exigencias musicales de una misa papal y la responsabilidad de representar al departamento forman parte de una experiencia que el músico considera excepcional en su trayectoria.

Fernando Maddalena ha dirigido coros en escenarios internacionales y compartido actuaciones con figuras de la música como José Carreras y Plácido Domingo. Sin embargo, reconoce que algunas experiencias adquieren su verdadera dimensión mucho después de haber ocurrido.

Recuerda especialmente una presentación de la Misa criolla, de Ariel Ramírez, junto a Carreras, en las ruinas jesuíticas de São Miguel, en Brasil, ante unas 25.000 personas. Dos años después, al observar por televisión a los tres tenores cantando frente a la Torre Eiffel, comprendió lo que había significado aquella actuación.

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«Ahí me pongo a llorar sin sentido. Pero había un sentido: me había caído la ficha de algo que había sido realmente memorable para guardar en el corazón toda la vida».

Esa experiencia le sirve hoy para explicar lo que siente ante la participación del Coro Municipal de Colonia en la misa que celebrará el papa León XIV el domingo 8 de noviembre, a las 10.30, frente a la Catedral Basílica de Florida. La fecha y el lugar figuran en el programa oficial difundido por el Vaticano.

«Es una figura mundial, más allá de lo religioso y de lo que cada uno pueda sentir. Tenemos la gran posibilidad de estar a metros y compartir», señaló durante una entrevista en Radio Lugares.

Una preparación que exige precisión

A diferencia de un concierto convencional, la participación en una celebración eucarística requiere que el coro acompañe cada instancia del rito, con intervenciones sujetas a los tiempos de la ceremonia.

Maddalena explica que el repertorio comprende numerosas partes en latín y canto gregoriano, además de respuestas musicales que habitualmente pronuncian los fieles.

«Hay que estar atentos a los movimientos, a cada momento de la celebración. Requiere una forma propia de interpretación. Es un desafío realmente muy grande porque tiene que ser muy preciso».

La coordinación incluye las intervenciones del diácono y del propio pontífice. El coro deberá responder musicalmente a las tonalidades que se utilicen durante la liturgia, una tarea que exige concentración y conocimiento de la estructura de la misa.

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En ese trabajo participa también su hermano Daniel y el sacerdote Ignacio, quien colabora en la coordinación de los aspectos litúrgicos.

El programa musical, según el director, toma como referencia una celebración anterior del pontífice en Madrid. A esa estructura se incorporarán expresiones vinculadas con la tradición religiosa uruguaya, entre ellas cantos dedicados a la Virgen de los Treinta y Tres y referencias musicales al Congreso Eucarístico del año 2000.

La participación coral se extenderá desde la bienvenida hasta la despedida musical, incluyendo los distintos momentos de la ceremonia y la distribución de la comunión.

Más de 50 voces y una representación departamental

La propuesta inicial de Maddalena contemplaba la participación de unas 80 voces. Sin embargo, las dimensiones del espacio asignado al coro obligaron a reducir esa cantidad.

Finalmente, participarán algo más de 50 integrantes, provenientes de distintas localidades del departamento de Colonia.

Entre ellos se encuentran coreutas de Carmelo, cuya preparación ha requerido viajes frecuentes y horas de estudio individual.

Maddalena mencionó especialmente a Verónica, Virginia y Mabel, integrantes vinculadas desde hace años a la actividad coral.

«Están haciendo un esfuerzo tremendo en cada uno de sus viajes y en el estudio», destacó.

El director lamentó que las limitaciones de espacio impidieran incorporar a más participantes de un departamento que considera especialmente rico en tradición coral.

Ensayos con la Orquesta Juvenil del Sodre

La preparación comprende también el trabajo conjunto con músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre.

Maddalena explicó que debe trasladarse a Montevideo para dirigir ensayos instrumentales y luego regresar a Colonia para continuar la preparación del conjunto vocal.

A esas exigencias se suman las pruebas de sonido y la adaptación a un escenario al aire libre, donde la acústica presenta dificultades diferentes a las de una iglesia o una sala de conciertos.

«Estamos trabajando, tratando de impostar la voz de manera que cada sonido se propague un poquito más, como si estuviéramos en una iglesia».

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El coro estará ubicado sobre la escalinata de acceso a la Catedral, hacia la izquierda de quien observe el edificio de frente.

Durante una visita de inspección, Maddalena advirtió que algunas ramas dificultaban la visibilidad entre los integrantes del conjunto y el lugar donde estará el Papa, por lo que solicitó una intervención sobre el arbolado.

El cronograma de los últimos días será intenso. El sábado, los coreutas deberán partir a las seis de la mañana para participar en un ensayo general y una prueba de audio en Florida. Después regresarán a Colonia y volverán a salir a las dos y media de la madrugada del domingo para realizar los últimos ajustes antes de la celebración.

«Estamos trabajando con esa responsabilidad, sobre todo metiendo mucho trabajo», afirmó.

La responsabilidad de representar a Colonia

Al hablar de la dimensión internacional que tendrá la misa, Maddalena evita concentrarse exclusivamente en la audiencia o en la proximidad con el pontífice. Prefiere destacar el trabajo colectivo que permitió llegar a esta instancia.

Reconoce, no obstante, que se trata de un acontecimiento que ocupará un lugar singular en su trayectoria.

«Tenemos bien claro que es una instancia para la vida, que va a quedar en el recuerdo de la gente para toda la vida».

También entiende que la participación representa una oportunidad para mostrar el trabajo cultural que se desarrolla en el departamento.

Según explicó, esa fue una de las consideraciones que conversó oportunamente con el intendente de Colonia, al plantear la posibilidad de que el conjunto participara en la celebración.

«De algún modo somos la cultura del departamento de Colonia que va a estar expuesta», sostuvo.

La afirmación resume una responsabilidad que trasciende a sus integrantes: el coro no acudirá solamente a acompañar una celebración religiosa, sino también como expresión de una actividad artística construida durante años en distintas localidades del departamento.

Al despedirse de la entrevista, Maddalena recordó una frase que suele acompañarlo en su trabajo: «En el único lugar donde la palabra éxito está antes que trabajo es en el diccionario».

Faltan pocos días para la misa y todavía quedan ensayos, desplazamientos y ajustes técnicos. El director sabe, por experiencias anteriores, que quizá necesite tiempo para comprender plenamente la dimensión de lo que está por vivir.

Por ahora, su atención está puesta en que cada voz llegue preparada y en que el conjunto pueda representar a Colonia de la mejor manera.