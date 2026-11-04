Escuchar artículo 0:00 3:42 x1

La sesión prevista para este jueves 5 de noviembre incluye solicitudes vinculadas a servicios sociales, infraestructura urbana, espacios públicos y apoyo a instituciones. También ingresaron expedientes sobre el proyecto de calistenia, el estado de los desagües y el destino de terrenos de la ciudad.

El Municipio de Carmelo celebrará este jueves 5 de noviembre, a las 19 horas, una nueva sesión de su Concejo, con una extensa agenda de asuntos que comprende solicitudes vecinales, planteos de instituciones y expedientes administrativos. Entre los temas de mayor interés público figuran los pedidos de información relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), las observaciones del Tribunal de Cuentas y varios proyectos de infraestructura urbana.

La documentación difundida por el Municipio incluye una solicitud de información presentada por concejales sobre el Mides y otro asunto referido a personas que llegarían a trabajar y residir en Carmelo. El orden del día no precisa las características de esa eventual llegada ni su vinculación con los programas del ministerio, por lo que ambos planteos requieren aclaraciones durante la sesión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En materia de gestión administrativa, figura el expediente 2026/83001/03712, correspondiente a observaciones del Tribunal de Cuentas. La agenda no identifica cuáles son los gastos o procedimientos observados ni las respuestas de la administración municipal.

También se considerará un informe de Arquitectura sobre el proyecto de instalación de un espacio de calistenia, identificado con el expediente 2026/83001/14367. Su incorporación al orden del día permitirá conocer si existen avances técnicos, presupuestales o administrativos para concretar la iniciativa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otro expediente recoge una respuesta de Higiene sobre desagües y aguas servidas, a partir de un planteo del concejal Brian Brajús. Paralelamente, vecinos solicitaron estudiar el cordón cuneta en calles 18 de Julio y Sud América, mientras que se pidió gestionar el bacheo de 19 de Abril, entre avenida Artigas y Aldo Chiquito Perrini.

La agenda incorpora además solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con dos padrones, un expediente sobre adoquines y otro referido al espacio W. Ferreira. Estos asuntos podrían aportar elementos para conocer decisiones vinculadas al uso del suelo, el patrimonio urbano y los espacios públicos.

En el área social, la organización UPA solicitó apoyo para construir una policlínica, mientras que un representante de la Iglesia Nueva Sión planteó la necesidad de leche en polvo para un comedor de Lomas de Carmelo. También se tratará una solicitud de la Seccional Tercera para realizar un relevamiento en el barrio Centenario, vinculada a la actividad de Policía Comunitaria Orientada a Problemas.

El Concejo recibirá asimismo planteos sobre arbolado, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, especialmente del balneario Zagarzazú, además de solicitudes de apoyo económico de instituciones deportivas, educativas y culturales.

El alcalde presentará informes sobre una reunión con vecinos de Zagarzazú, el Comité Departamental de Emergencias, San Fernando y las tareas semanales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los documentos corresponden a asuntos previstos para su tratamiento y no constituyen resoluciones adoptadas. La sesión permitirá establecer qué planteos obtienen respuesta, cuáles requieren nuevos informes y qué decisiones concretas asume el gobierno municipal.