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La proporción de trabajadores de Colonia que no realizan aportes a la seguridad social por su actividad principal aumentó seis puntos porcentuales en un año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El indicador pasó del 17,9 % en el trimestre julio-setiembre de 2025 al 23,9 % en el mismo período de 2026.

El incremento contrasta con la evolución de otros indicadores del mercado laboral departamental. Durante ese período, la tasa de desempleo descendió del 6,7 % al 6,3 %, mientras que la tasa de empleo aumentó del 57,4 % al 58,9 %.

Los resultados muestran que, aunque una mayor proporción de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada, también creció el porcentaje de quienes desarrollan su actividad principal sin realizar aportes a la seguridad social.

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De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares, Colonia cuenta con aproximadamente 65.200 personas ocupadas. Al aplicar la tasa de no registro del 23,9 %, se obtiene una estimación de 15.600 trabajadores en esa situación.

Esta cifra no corresponde a un registro nominal del Banco de Previsión Social, sino a una estimación estadística calculada a partir de los datos de la encuesta del INE.

El fenómeno comprende diferentes modalidades de ocupación, incluidos trabajadores asalariados e independientes. Por lo tanto, el indicador no permite establecer cuántos casos corresponden a relaciones laborales en las que un empleador omite realizar los aportes correspondientes.

Colonia supera el promedio nacional

La proporción de trabajadores sin registro en Colonia se encuentra por encima del promedio nacional, situado en el 21 %, y supera también los valores de San José, con 14 %, y Canelones, con 21,8 %. En cambio, permanece por debajo de Soriano, donde alcanza el 28,2 %.

La evolución departamental muestra que el aumento no se limita a la última medición. Durante 2026, el indicador pasó del 18,8 % en el trimestre enero-marzo al 23,9 % en julio-setiembre, de acuerdo con las sucesivas estimaciones del INE.

El informe no identifica en qué actividades económicas se concentra el trabajo sin aportes ni ofrece cifras específicas para ciudades como Carmelo, Nueva Palmira, Juan Lacaze o Colonia del Sacramento.

Tampoco permite determinar las causas del incremento. Para establecerlas sería necesario analizar la evolución del empleo por sectores, las modalidades de contratación y los resultados de las inspecciones laborales.

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Los datos corresponden a estimaciones de una encuesta y sus diferencias deben interpretarse teniendo en cuenta los márgenes de error estadístico.

La información introduce una dimensión relevante en el análisis del mercado laboral de Colonia: mientras la desocupación disminuyó, aumentó la proporción estimada de personas que trabajan sin aportar a la seguridad social por su ocupación principal.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Hogares. Informes Mercado de trabajo por área geográfica de residencia, trimestres julio-setiembre de 2025 y 2026.