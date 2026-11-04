Escuchar artículo 0:00 1:53 x1

La lechería uruguaya comenzó noviembre con señales de recuperación en los mercados internacionales. Según el último informe del Instituto Nacional de la Leche (Inale), las exportaciones superaron los 800 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2026, con un crecimiento del 2% respecto al mismo período del año anterior.

Octubre registró ventas por 122 millones de dólares, el mayor resultado mensual del año.

La leche en polvo entera continúa siendo el principal producto exportado, con ingresos por 543 millones de dólares. Los embarques aumentaron un 10%, aunque el precio promedio acumulado cayó un 8%.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La leche en polvo descremada mostró un crecimiento del 22% en facturación, mientras que los quesos y la manteca registraron disminuciones del 2% y 6%, respectivamente.

El informe destaca la recuperación de las cotizaciones internacionales. En la última subasta de Global Dairy Trade, el índice general aumentó un 3%. La leche en polvo entera alcanzó los 3.971 dólares por tonelada, mientras que la descremada llegó a 4.109 dólares.

Inale también identifica oportunidades comerciales en el sudeste asiático, especialmente tras la apertura del mercado de Indonesia.

Sin embargo, las perspectivas permanecen condicionadas por la evolución de la demanda internacional y el crecimiento moderado de la producción mundial, estimado por la FAO en un 1% para 2026.