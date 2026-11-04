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Con la llegada del verano, las playas del departamento de Colonia vuelven a convertirse en espacios de encuentro para vecinos y visitantes. Detrás de esa actividad recreativa existe una tarea fundamental: garantizar la vigilancia y prevenir situaciones de riesgo en el agua.

En ese marco, la Intendencia de Colonia abrió el llamado público 036/2026 para contratar a 15 profesores de Educación Física–guardavidas, que desempeñarán funciones durante la temporada estival.

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La convocatoria comprende seis localidades: Carmelo, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Artilleros y Fomento. Los servicios estarán destinados a Playa Seré, Playa Brisas, Playa El Calabrés, Playa Charrúa y las playas de Artilleros y Fomento.

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Las contrataciones serán de carácter zafral y formarán parte de la organización del servicio departamental de guardavidas.

Las personas interesadas deberán consultar los requisitos, las bases y el procedimiento de inscripción en la sección de Llamados laborales de la Intendencia de Colonia.