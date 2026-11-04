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Florida ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien celebrará una misa el próximo domingo 8 de noviembre, a las 10.30, frente a la Catedral Basílica de la ciudad.

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Representantes del Vaticano, la Iglesia católica, la Intendencia de Florida, la Policía, el Ejército, los servicios sanitarios y la productora responsable del evento participaron en una reunión para coordinar el operativo de seguridad, la logística y la organización de la jornada.

Según informó CW33 Radio Florida, el encuentro permitió avanzar en los últimos detalles del dispositivo previsto para recibir a los asistentes.

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La Intendencia de Florida estima que la celebración podría reunir a más de 40.000 personas procedentes de distintos departamentos del país y del exterior.

De acuerdo con el programa difundido por el Vaticano, la misa tendrá lugar en la plaza frente a la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

La visita coincidirá con el Día de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, y marcará la última actividad pastoral del pontífice en el país antes de viajar a Argentina.