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El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) anunció la construcción de 15 centros de atención a la infancia y la adolescencia, la ampliación de otros ocho y obras de adecuación en 38 establecimientos del interior del país. Las intervenciones forman parte del programa Botija de mi País, presentado el martes 3 de noviembre, con especial atención a las localidades de menor población.

La presidenta del INAU, Claudia Romero, informó que los nuevos centros se instalarán en localidades de menos de 5.000 habitantes. El plan busca ampliar el acceso a los servicios de atención y fortalecer la protección de los derechos de niños y adolescentes.

Además de las intervenciones edilicias, el programa contempla acciones para reducir la institucionalización de niños de entre 0 y 3 años, promover alternativas de cuidado familiar y comunitario y mejorar el sistema de protección especial.

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Un ómnibus recorrerá el país con actividades socioeducativas

Entre las medidas anunciadas se encuentra la incorporación de un ómnibus socioeducativo que recorrerá distintas localidades del país con propuestas recreativas, actividades informativas y acciones de promoción de derechos culturales.

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La iniciativa forma parte de la estrategia del INAU para acercar actividades y servicios a comunidades con menor acceso a estas propuestas.

Durante la presentación, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó la importancia de extender las políticas dirigidas a la infancia a las pequeñas localidades, donde el acceso a determinados servicios y actividades es más limitado.

Fondos para proyectos comunitarios y seguimiento de políticas públicas

El programa también incluye los fondos concursables Trama, destinados a financiar iniciativas comunitarias vinculadas con la infancia y la adolescencia.

Según informó Romero, 33 proyectos fueron seleccionados entre 107 propuestas presentadas este año.

Otra de las líneas de trabajo será la creación de un repositorio de información que permita reunir datos, evaluar resultados y monitorear las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes.

El INAU prevé, además, establecer un reconocimiento para instituciones y empresas que desarrollen acciones de promoción y protección de los derechos de la infancia.

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Las medidas anunciadas integran una estrategia que combina inversiones en infraestructura, fortalecimiento de los cuidados familiares y comunitarios y actividades de promoción de derechos en distintas localidades del territorio nacional.