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La Cámara de Senadores aprobó este martes 3 de noviembre un proyecto de ley que establece nuevas obligaciones para la rendición de viáticos utilizados en viajes oficiales, tanto dentro como fuera del país. La propuesta comprende a legisladores, funcionarios del Parlamento, autoridades y cargos de confianza de los gobiernos departamentales, ediles e integrantes de los concejos municipales.

El texto dispone que quienes reciban viáticos deberán presentar, dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso, una declaración jurada con el detalle de los gastos y las actividades realizadas. Los fondos que no hayan sido utilizados deberán devolverse.

En caso de incumplimiento, el proyecto prevé el descuento de la totalidad del viático de las remuneraciones de quienes perciban un salario, luego del procedimiento correspondiente. Para quienes ejerzan funciones honorarias, los antecedentes serán remitidos a las autoridades competentes. También se establecen restricciones para acceder a nuevas misiones con viáticos.

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Las mismas reglas para legisladores, intendentes, ediles y concejales

El senador Daniel Caggiani, del Frente Amplio, explicó que la iniciativa pretende extender a otros ámbitos del Estado las normas de rendición que ya se aplican en la administración central.

Según señaló, el propósito es unificar criterios y evitar que existan obligaciones diferentes según el organismo o el nivel de gobierno al que pertenezca quien recibe los fondos públicos.

«Acá somos todos iguales, acá no hay ciudadanos clase A y clase B», afirmó el legislador al defender el carácter obligatorio de la propuesta.

Uno de los aspectos que generó diferencias durante el tratamiento parlamentario fue precisamente su aplicación a los gobiernos departamentales. Mientras algunos legisladores plantearon objeciones vinculadas a la autonomía de las intendencias, Caggiani rechazó que las nuevas disposiciones quedaran reducidas a una exhortación.

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El senador sostuvo que la rendición de los recursos públicos debe ser una obligación común, independientemente del cargo político desempeñado.

También deberán declararse los viajes financiados por terceros

El proyecto incorpora otra disposición vinculada a la transparencia de las actividades parlamentarias.

Los senadores y diputados que participen en encuentros, congresos o actividades internacionales financiadas total o parcialmente por gobiernos, instituciones u organismos extranjeros deberán informar quién realizó la invitación y qué gastos fueron cubiertos.

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La declaración tendrá que identificar al organismo que financió el viaje y detallar beneficios como pasajes, alojamiento, alimentación y transporte.

Caggiani consideró especialmente relevante esta obligación, porque permitirá conocer no solamente las actividades que desarrollan los representantes, sino también las instituciones con las que mantienen vínculos en razón de sus cargos.

La discusión continuará en Diputados

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, aunque su articulado recibió únicamente los votos del Frente Amplio. Los legisladores de la oposición expresaron reparos sobre su aplicación obligatoria a los gobiernos departamentales y plantearon otras iniciativas para limitar los viajes oficiales.

La propuesta pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde continuará su tratamiento.

De convertirse en ley, las nuevas exigencias también alcanzarán a las autoridades políticas del departamento de Colonia y a los integrantes de sus municipios, que deberán justificar los viáticos recibidos y devolver los recursos que no hayan utilizado en el cumplimiento de sus funciones.