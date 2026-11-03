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La Administración Nacional de Puertos (ANP) publicó este martes 3 de noviembre un llamado a licitación para contratar la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040, que incluirá los puertos de Carmelo, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento y Juan Lacaze.

La iniciativa comprende un total de diez puertos del país y tiene como objetivo estudiar su situación actual, identificar necesidades futuras y establecer lineamientos para la planificación del sistema portuario nacional.

Según la información difundida por la ANP, la apertura de ofertas está prevista para el 16 de diciembre de 2026, mientras que la consultoría tendrá un plazo de ejecución de ocho meses a partir de la firma del contrato.

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Qué aspectos se estudiarán en los puertos

El trabajo de consultoría deberá evaluar la infraestructura portuaria, la capacidad operativa de las terminales, las proyecciones de demanda, las condiciones logísticas y las posibilidades de desarrollar nuevos emprendimientos.

El estudio permitirá contar con información técnica para orientar la planificación de los puertos durante el período 2027-2040.

La inclusión de las terminales en el Plan Maestro no implica que existan obras aprobadas ni inversiones presupuestadas. Se trata de una etapa de análisis y planificación, cuyos resultados servirán como insumo para futuras decisiones.

Qué significa para Carmelo y los demás puertos de Colonia

En el caso de Carmelo, el proceso de planificación permitirá abordar aspectos vinculados con la capacidad de la terminal portuaria, el turismo fluvial y la conectividad con Argentina.

Para Nueva Palmira, uno de los aspectos de interés será la evolución del transporte de cargas y las necesidades logísticas relacionadas con la actividad portuaria regional.

Los puertos de Colonia del Sacramento y Juan Lacaze también estarán comprendidos en el estudio, que analizará las condiciones de infraestructura y las perspectivas de desarrollo de las distintas terminales.

Las necesidades específicas de cada puerto deberán surgir del diagnóstico y las evaluaciones técnicas que se realicen durante la consultoría.

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Licitación y próximos pasos

El llamado publicado por la ANP corresponde a la licitación número 29296, cuya apertura de ofertas está fijada para el 16 de diciembre de 2026.

Una vez adjudicada la contratación y firmado el contrato, la empresa consultora dispondrá de ocho meses para desarrollar el trabajo previsto.

La elaboración del Plan Maestro constituirá una instancia de planificación a largo plazo para los puertos del departamento de Colonia, aunque la eventual ejecución de proyectos dependerá de decisiones posteriores.

Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). Publicación oficial del llamado a licitación para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040.

Consultar la publicación oficial y el pliego de licitación 29296