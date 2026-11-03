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Carmelo y Nueva Palmira enfrentan una nueva instancia de definiciones sobre su participación en los circuitos turísticos que se proyectan entre Uruguay y Argentina. Los contactos impulsados por autoridades de ambos países y las gestiones de la Intendencia de Colonia con empresas de cruceros fluviales colocan a las dos ciudades dentro de las posibilidades de desarrollo turístico regional, aunque todavía no se han anunciado acuerdos que aseguren su incorporación a nuevos itinerarios.

El tema adquirió relevancia durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), celebrada a fines de septiembre en Buenos Aires, donde autoridades de la provincia argentina de Entre Ríos y el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, acordaron avanzar en acciones de promoción conjunta y estudiar la creación de un corredor turístico binacional.

La propuesta busca vincular destinos de ambas márgenes del río Uruguay mediante recorridos que permitan ampliar la oferta turística regional.

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Para Carmelo y Nueva Palmira, el anuncio plantea una cuestión concreta: qué participación tendrán ambas ciudades en el diseño de esos circuitos y qué gestiones se están realizando para asegurar su inclusión.

Colonia inició contactos para incorporar escalas de cruceros

En paralelo a las conversaciones entre Entre Ríos y el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Colonia mantuvo contactos durante la FIT con empresas que operan cruceros por el río Paraná.

El objetivo de esas gestiones fue explorar la posibilidad de incorporar a Carmelo y Nueva Palmira como escalas dentro de los recorridos fluviales.

Se trata de una iniciativa departamental que, por el momento, permanece en una etapa de conversaciones preliminares. No se han comunicado acuerdos comerciales, frecuencias de operación, empresas comprometidas ni fechas para el eventual comienzo de los servicios.

Tampoco se ha establecido públicamente si estas negociaciones están vinculadas con el corredor turístico binacional promovido por Entre Ríos y el Gobierno uruguayo o si constituyen una propuesta independiente.

La distinción resulta relevante porque ambas iniciativas involucran actores y mecanismos de gestión diferentes, aunque comparten el interés por ampliar la conectividad y la actividad turística entre los dos países.

El antecedente de una promoción regional sin Colonia

La discusión sobre la participación de Carmelo y Nueva Palmira tiene un antecedente en junio, cuando el Ministerio de Turismo presentó en Paraná tres itinerarios turísticos correspondientes al litoral uruguayo.

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Aquella promoción incluyó destinos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, pero no incorporó al departamento de Colonia.

La ausencia de Colonia en esa presentación no significa que el departamento haya quedado excluido de futuras iniciativas. Sin embargo, introduce una cuestión que merece ser aclarada: cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar los destinos promocionados y qué posibilidades existen de ampliar esos recorridos hacia el sur del litoral uruguayo.

En particular, resta conocer si Carmelo y Nueva Palmira fueron consideradas durante la planificación de los itinerarios y si existen conversaciones para incorporarlas en próximas etapas.

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Carmelo y Nueva Palmira ya habían planteado una agenda conjunta

Las gestiones departamentales encuentran un antecedente local en agosto de 2025, cuando los municipios de Carmelo y Nueva Palmira acordaron promover una agenda de trabajo compartida en materia de conectividad fluvial, turismo y patrimonio.

Entre los objetivos planteados figuraba solicitar reuniones con organismos nacionales y departamentales para impulsar proyectos de interés común.

El acuerdo municipal reconocía la necesidad de coordinar esfuerzos entre ambas ciudades, especialmente en asuntos vinculados con el aprovechamiento turístico del río y la mejora de las conexiones regionales.

Sin embargo, la información disponible no permite establecer qué resultados concretos tuvieron aquellas gestiones, qué reuniones llegaron a realizarse ni cuáles de las propuestas avanzaron hacia instancias de ejecución.

Este antecedente adquiere relevancia frente a los nuevos contactos de la Intendencia, porque permite examinar si existe continuidad entre las iniciativas municipales y las negociaciones desarrolladas en el ámbito departamental.

La infraestructura y los servicios, aspectos centrales para nuevos itinerarios

Carmelo y Nueva Palmira cuentan con instalaciones portuarias internacionales y una oferta de atractivos asociados al patrimonio, la navegación, la gastronomía y los paisajes ribereños.

No obstante, la incorporación a circuitos turísticos fluviales requiere algo más que la disponibilidad de puertos o el interés de los operadores.

Una eventual escala de cruceros exige evaluar las condiciones de recepción de pasajeros, los servicios de transporte terrestre, los procedimientos migratorios y aduaneros, la oferta de excursiones y la capacidad de coordinación entre organismos públicos y empresas privadas.

También será necesario determinar qué tipo de embarcaciones podrían operar, qué infraestructura requieren y cuáles serían las condiciones comerciales para incluir ambas ciudades en sus recorridos.

Estos aspectos son fundamentales para distinguir una propuesta de promoción turística de un servicio que pueda funcionar de manera regular.

Qué falta conocer sobre las gestiones

Los anuncios realizados en el ámbito regional y departamental permiten identificar distintas líneas de trabajo, pero todavía dejan sin respuesta cuestiones relacionadas con su ejecución.

Entre ellas se encuentran los resultados de los contactos mantenidos por la Intendencia de Colonia con las empresas de cruceros, el estado de las gestiones impulsadas por los municipios y la eventual participación del Ministerio de Turismo en la incorporación de Carmelo y Nueva Palmira a los recorridos binacionales.

También resta conocer si existe un cronograma de trabajo, qué instituciones asumirían la coordinación de las iniciativas y cuáles serían los pasos necesarios para avanzar hacia acuerdos operativos.

Por ahora, la información disponible permite confirmar la existencia de propuestas y conversaciones, pero no la incorporación efectiva de Carmelo y Nueva Palmira a nuevos circuitos turísticos internacionales.

El próximo paso será conocer si las autoridades nacionales, departamentales y municipales logran establecer una agenda coordinada con los operadores turísticos, con objetivos, responsabilidades y plazos definidos.

De esa articulación dependerá que las iniciativas anunciadas puedan traducirse en nuevas conexiones fluviales y actividad turística para ambas ciudades.