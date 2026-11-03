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Por Lic. Elio García Clavijo

La política local enfrenta una transformación que va más allá de las herramientas de comunicación. Cuando un alcalde o concejal presenta públicamente un asunto en sus redes sociales antes de plantearlo en el Municipio, no solo cambia el orden de la información. También se abre un debate sobre el papel de las instituciones, la representación política y la deliberación colectiva.

El filósofo francés Éric Sadin ofrece una perspectiva para examinar este fenómeno. En su libro La era del individuo tirano. El fin de un mundo común (2022), analiza cómo las tecnologías digitales han favorecido formas de expresión individual que pueden entrar en tensión con la construcción de espacios compartidos.

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Aunque Sadin no estudia específicamente los municipios uruguayos, sus reflexiones permiten formular algunas preguntas sobre el funcionamiento de la política local.

Entre la representación y el protagonismo

Las redes permiten que cualquier representante comunique propuestas, denuncias o decisiones sin depender de intermediarios. Esa posibilidad puede contribuir a la transparencia y facilitar el acceso ciudadano a información de interés público.

Sin embargo, existe una diferencia entre comunicar una iniciativa y presentarla como una posición institucional antes de que haya sido discutida.

Un Municipio es un órgano colectivo. Sus integrantes pueden mantener posiciones diferentes, pero las decisiones institucionales requieren procedimientos, intercambio de argumentos y responsabilidades compartidas.

Cuando una propuesta adquiere repercusión pública antes de ingresar al ámbito de deliberación, esa exposición puede influir en su posterior tratamiento. Los representantes llegan entonces a la discusión con posiciones que ya recibieron apoyos, críticas o cuestionamientos ciudadanos.

Esto no implica necesariamente una irregularidad. Plantea, en cambio, una tensión entre dos formas de participación política: la comunicación inmediata y la construcción colectiva de decisiones.

¿Más visibilidad significa más participación?

Una publicación puede alcanzar a miles de personas, mientras que una sesión municipal puede desarrollarse ante una audiencia reducida.

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Pero alcance y participación no son conceptos equivalentes.

Los comentarios, las reacciones y las publicaciones compartidas permiten expresar opiniones. La deliberación institucional, por su parte, exige confrontar argumentos, considerar alternativas y adoptar resoluciones dentro de competencias establecidas.

Ambos espacios pueden complementarse. Las redes pueden acercar la actividad municipal a los vecinos, mientras que las sesiones permiten procesar formalmente los asuntos públicos.

La dificultad aparece cuando la comunicación personal y la institucional se confunden, especialmente si no queda claro qué constituye una opinión individual, una propuesta pendiente o una decisión adoptada.

El desafío de construir una voz colectiva

En Carmelo, esta reflexión invita a observar cómo circula la información política: dónde se presentan las iniciativas, cuándo se discuten y de qué manera se comunican sus resultados.

También exige evitar conclusiones anticipadas. Publicar primero en redes no demuestra una intención de desplazar al Municipio. Para evaluar situaciones concretas sería necesario examinar publicaciones, órdenes del día, actas y resoluciones.

Desde la perspectiva de Sadin, la cuestión de fondo es cómo compatibilizar la creciente expresión individual con la necesidad de construir decisiones compartidas.

La política municipal puede ganar visibilidad mediante las redes sociales. La pregunta pendiente es si esa visibilidad también contribuye a fortalecer los espacios donde las diferencias se discuten y las decisiones adquieren carácter colectivo.

Porque comunicar una posición y construir una decisión no son necesariamente lo mismo.