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En un tambo, la salud de los animales y la de quienes trabajan con ellos están estrechamente relacionadas. El contacto cotidiano con el ganado, la asistencia durante los partos, la manipulación de materiales biológicos y las tareas en ambientes húmedos pueden representar riesgos sanitarios que requieren medidas específicas de prevención.

Esta relación entre trabajo rural y salud pública estará en el centro del Primer Taller sobre Zoonosis en Contexto de Lechería, que se realizará el martes 24 de noviembre, de 8:30 a 14:30 horas, en INIA La Estanzuela, ubicado en el kilómetro 11 de la ruta 50, en el departamento de Colonia.

La actividad reunirá a investigadores y profesionales vinculados con la salud humana, animal y ambiental. La propuesta busca facilitar el intercambio de experiencias y promover la colaboración entre disciplinas que habitualmente intervienen desde ámbitos diferentes sobre problemas sanitarios relacionados.

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Para Colonia, uno de los territorios vinculados históricamente con la producción lechera uruguaya, el encuentro plantea una cuestión que trasciende el cuidado del ganado: cómo prevenir enfermedades que también pueden afectar a productores, empleados rurales, veterinarios y otras personas expuestas durante las tareas productivas.

Enfermedades que también representan riesgos laborales

Las zoonosis son enfermedades infecciosas que pueden transmitirse naturalmente entre animales y seres humanos. Algunas tienen particular importancia en los establecimientos ganaderos y lecheros.

Una de ellas es la brucelosis bovina, causada principalmente por la bacteria Brucella abortus. Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la enfermedad puede provocar abortos, problemas reproductivos y disminución de la producción de leche.

En las personas, el contagio puede producirse mediante el contacto con animales infectados o materiales contaminados, especialmente durante la asistencia de partos y la manipulación de placentas o fetos. También existe riesgo asociado al consumo de leche sin pasteurizar y productos derivados elaborados con leche cruda.

Otra enfermedad relevante es la leptospirosis, una infección bacteriana que puede transmitirse mediante el contacto con agua, barro o superficies contaminadas por orina de animales infectados.

El Ministerio de Salud Pública reconoce la exposición laboral como un aspecto importante de su prevención. Las tareas rurales, especialmente aquellas realizadas en ambientes húmedos o con presencia de animales, requieren medidas de protección e higiene.

La tuberculosis bovina constituye un tercer ejemplo. El MGAP advierte que se trata de una enfermedad crónica que afecta al ganado y puede transmitirse a las personas, lo que obliga a mantener controles sanitarios, identificar animales infectados y adoptar medidas de bioseguridad.

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Estas enfermedades presentan distintas formas de transmisión y prevención. Su consideración conjunta no implica que todas tengan la misma frecuencia en el departamento ni que se haya constatado un aumento reciente de casos.

Una perspectiva que integra tres dimensiones de la salud

El encuentro se inscribe en el enfoque conocido como Una Salud, que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y las condiciones ambientales.

Esta perspectiva resulta particularmente pertinente en la lechería, donde los trabajadores mantienen contacto frecuente con los animales y con espacios compartidos, como salas de ordeñe, corrales, instalaciones de crianza y áreas de circulación.

La prevención no depende exclusivamente de los tratamientos veterinarios. También comprende las condiciones de trabajo, la disponibilidad de elementos de protección, el manejo de residuos biológicos, la calidad del agua, la higiene de las instalaciones y la identificación oportuna de enfermedades.

INIA La Estanzuela ya desarrolla investigaciones relacionadas con la salud animal y los sistemas lecheros. Entre sus antecedentes figura el trabajo sobre diagnóstico de brucelosis bovina, orientado a mejorar las herramientas que permiten detectar y confirmar la presencia de la enfermedad.

Un espacio para jóvenes investigadores y profesionales

El programa del taller incluye una propuesta denominada «Zoonosis en foco», dirigida a jóvenes investigadores y profesionales de libre ejercicio.

Los participantes podrán presentar, mediante exposiciones breves, investigaciones, casos clínicos o experiencias profesionales relacionadas con enfermedades zoonóticas. La convocatoria no se limita a las enfermedades vinculadas con la producción lechera y contempla la entrega de premios.

El encuentro es organizado por INIA La Estanzuela, el Instituto Una Salud y la Región Suroeste.

La participación será presencial, gratuita y con inscripción previa, según informó la Universidad de la República.

Más allá del intercambio académico, la convocatoria ofrece una oportunidad para examinar cómo se relacionan la investigación científica, la vigilancia epidemiológica y las prácticas cotidianas en los establecimientos rurales.

En un departamento donde la lechería integra la actividad económica y la identidad productiva, la prevención de las zoonosis también constituye una cuestión de salud laboral: proteger a quienes trabajan con los animales forma parte del cuidado de toda la cadena productiva.