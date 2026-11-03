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La ciudad de Carmelo será escenario de una jornada de sensibilización y prevención del cáncer de mama el jueves 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Plaza Artigas. La actividad, que debió ser reprogramada, reunirá a instituciones de salud y organismos departamentales en una propuesta abierta a toda la comunidad.

La iniciativa se desarrollará bajo la consigna «Unidos por la prevención y la vida» y forma parte de las acciones de concientización vinculadas a Octubre Rosa, campaña que busca promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

En la organización y participación de la jornada estarán presentes CAMOC, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Red de Atención Primaria (RAP), la Intendencia de Colonia, la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer y Roche.

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Una actividad física abierta a la comunidad

La programación incluye una clase abierta de baile y gimnasia, con profesores invitados, que permitirá a los asistentes participar de una actividad física colectiva en un espacio público de la ciudad.

La convocatoria es gratuita y está dirigida a toda la población. Además, se anunció que las primeras 80 personas que lleguen a la Plaza Artigas recibirán una remera.

Una propuesta para mantener presente la prevención

La jornada se enmarca en las actividades relacionadas con el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, y busca dar continuidad durante noviembre a las acciones de sensibilización desarrolladas en Octubre Rosa.

A través de esta propuesta interinstitucional, se procura mantener presente la importancia de la prevención, los controles de salud y la detección temprana del cáncer de mama, además de generar un espacio de participación comunitaria.

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La actividad tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, desde las 18:00 horas, en la Plaza Artigas de Carmelo, con acceso libre y gratuito.