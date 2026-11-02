Escuchar artículo 0:00 1:22 x1

El presidente de la República, Yamandú Orsi, decretó dos días de duelo nacional por la muerte de tres integrantes del Ejército Nacional, ocurrida durante un curso de buceo táctico en aguas del río Uruguay, en el departamento de Río Negro.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La medida regirá el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, según establece el decreto firmado este lunes 2 de noviembre por el mandatario y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

Los militares fallecidos fueron identificados como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo de primera Juan Rocha y el alférez Matías Vasella.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento oficial, los fallecimientos se produjeron durante la noche del 30 de octubre, mientras los efectivos participaban en una actividad de instrucción militar. Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos permanecen bajo investigación.

Como parte del duelo nacional, el Poder Ejecutivo dispuso que la bandera uruguaya permanezca a media asta durante ambas jornadas en todos los edificios públicos, así como en cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra del país.