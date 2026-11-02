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La falta de veredas continuas y de espacios claramente diferenciados para peatones y vehículos constituye uno de los temas a considerar en la planificación urbana de Carmelo. En determinados sectores de la ciudad, las personas deben utilizar la calzada para desplazarse a pie, compartiendo el espacio con automóviles, motocicletas y bicicletas.

Esta situación plantea interrogantes sobre la accesibilidad, la seguridad peatonal y la distribución del espacio público, especialmente en lugares de circulación habitual y áreas destinadas al esparcimiento.

Las propuestas del arquitecto y urbanista danés Jan Gehl, autor del libro Ciudades para la gente, permiten abordar esta problemática desde una perspectiva centrada en las necesidades de quienes utilizan diariamente las calles y los espacios públicos.

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Jan Gehl y el concepto de ciudades para las personas

Gehl es conocido por sus investigaciones sobre la relación entre el diseño urbano y la vida cotidiana. Su enfoque propone estudiar las ciudades desde la experiencia de los peatones y no exclusivamente desde las necesidades del tránsito vehicular.

En su obra Ciudades para la gente, el urbanista sostiene que la calidad del espacio público está vinculada con las posibilidades de caminar, permanecer, descansar e interactuar con otras personas.

Sus planteamientos han influido en procesos de transformación urbana en ciudades como Copenhague, Nueva York y Melbourne, donde se han desarrollado intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación peatonal y permanencia en espacios públicos.

Uno de los principios centrales de su trabajo es que el diseño de las calles puede favorecer distintas actividades sociales cuando incorpora condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y comodidad.

Calle 19 de Abril: una alternativa para ampliar el espacio peatonal

La calle 19 de Abril constituye uno de los escenarios donde podrían analizarse intervenciones orientadas a mejorar la circulación peatonal.

Entre las alternativas se encuentran la ampliación de veredas, la incorporación de arbolado, bancos, iluminación y elementos que faciliten los desplazamientos de personas con movilidad reducida.

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Estas modificaciones no implican necesariamente eliminar el tránsito vehicular, sino estudiar una distribución diferente del espacio disponible entre peatones, conductores y otros usuarios de la vía pública.

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Una posibilidad sería desarrollar una experiencia piloto en un tramo determinado, mediante intervenciones temporales que permitan evaluar su funcionamiento antes de considerar obras permanentes.

Ese tipo de ensayo permitiría analizar el comportamiento del tránsito, las necesidades de estacionamiento, la circulación peatonal y los efectos sobre la actividad comercial.

La participación de vecinos, comerciantes y usuarios habituales de la calle sería un componente relevante para identificar necesidades y evaluar las alternativas.

Playa Seré: circulación peatonal y convivencia con los vehículos

Playa Seré representa otro espacio de Carmelo donde el diseño de los recorridos peatonales merece atención.

Por su función recreativa y su vinculación con el paisaje costero, el lugar reúne actividades de paseo, descanso y circulación de distintos medios de transporte.

La convivencia entre peatones, bicicletas, motocicletas y automóviles plantea la necesidad de estudiar recorridos diferenciados y condiciones que permitan desplazarse a pie de manera continua y segura.

Desde el enfoque de Gehl, la calidad de un espacio público puede analizarse a partir de tres dimensiones: protección, comodidad y disfrute.

Estos criterios incluyen la seguridad frente al tránsito, la accesibilidad de los recorridos, la disponibilidad de lugares para sentarse, la presencia de sombra y las posibilidades de contemplar el entorno.

Aplicados a Playa Seré, permitirían considerar la continuidad de los senderos peatonales, la ubicación de cruces seguros, la incorporación de vegetación y mobiliario urbano, así como una organización más clara de los espacios destinados a cada forma de circulación.

Se trata de posibles líneas de intervención que requerirían estudios técnicos y evaluación de las condiciones actuales del lugar.

Observar cómo se desplazan las personas antes de planificar

Uno de los aspectos del método de Gehl es la observación de la vida cotidiana como punto de partida para diseñar intervenciones urbanas.

Esto supone identificar dónde caminan las personas, cuáles son los recorridos más utilizados, en qué lugares se detienen y qué obstáculos encuentran durante sus desplazamientos.

En Carmelo, un relevamiento de estas características permitiría obtener información sobre el estado y la continuidad de las veredas, las condiciones de accesibilidad y los puntos donde peatones y vehículos comparten espacios de circulación.

El análisis también podría incorporar las experiencias de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, comerciantes, ciclistas y conductores, cuyas necesidades de movilidad no siempre coinciden.

A partir de esa información sería posible establecer prioridades, estudiar alternativas de intervención y evaluar los recursos necesarios para ejecutarlas.

La caminabilidad como parte de la planificación urbana

El concepto de caminabilidad se utiliza en urbanismo para describir las condiciones que ofrece una ciudad para realizar desplazamientos a pie de manera segura, accesible y cómoda.

No depende únicamente de la existencia de veredas. También intervienen su continuidad, el estado de las superficies, la seguridad de los cruces, la iluminación y la relación entre los espacios peatonales y el tránsito.

En una ciudad como Carmelo, incorporar estos criterios al análisis del espacio público permitiría estudiar mejoras tanto en calles de circulación cotidiana como en paseos y áreas recreativas.

Las experiencias internacionales vinculadas con las ideas de Gehl no constituyen modelos que puedan trasladarse directamente a cualquier localidad. Su aplicación requiere considerar las características urbanas, las formas de movilidad y las necesidades de cada comunidad.

En ese contexto, la calle 19 de Abril y Playa Seré aparecen como dos ejemplos para analizar cómo una distribución diferente del espacio público podría mejorar las condiciones de circulación y permanencia de los peatones.

El desafío de planificación consiste en evaluar de qué manera pueden convivir los distintos medios de transporte sin que los desplazamientos a pie dependan de compartir la calzada con los vehículos.