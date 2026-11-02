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Carmelo fue una ciudad donde astilleros, molinos, fábricas y talleres concentraban trabajadores, sostenían distintos oficios y formaban parte de la economía local. Muchas de aquellas industrias desaparecieron, otras cambiaron de actividad y algunas conservaron sus instalaciones con funciones diferentes.

La arquitecta Lucía Bogliaccini Faget reconstruyó parte de esa historia en Industrial encore, tesis de maestría presentada en 2025 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.

La investigación examinó ocho establecimientos carmelitanos y permite comprender cómo la transformación industrial dejó consecuencias laborales, económicas y urbanas que todavía pueden reconocerse.

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Ocho establecimientos, distintas historias

Marcopell. Sus antecedentes se remontan a 1905. Fue uno de los grandes centros de construcción y reparación naval de Carmelo, con entre 200 y 300 trabajadores de diferentes especialidades. Un incendio en 1969 terminó con su actividad. Del complejo permanecía principalmente una antigua vivienda administrativa.

Metalúrgica y Diques Flotantes. Fundada en 1945, desarrolló actividades de construcción naval hasta su cierre en 1949. Sus instalaciones fueron adquiridas posteriormente por la Universidad del Trabajo y, desde 1968, destinadas a la formación técnica naval. Representa un caso de reconversión de infraestructura industrial.

Maffoni. Vinculado a la tradición de construcción y reparación de embarcaciones, integra el conjunto de establecimientos navales relevados. Su presencia refleja la continuidad de conocimientos y actividades asociados al trabajo marítimo y fluvial.

Servicios Náuticos Astillero Carmelo. Otro establecimiento relacionado con la actividad naval, incorporado al estudio por sus instalaciones y trayectoria productiva. Forma parte de un sector industrial que atravesó distintas etapas de funcionamiento y transformación.

CALCAR. Fundada en 1956, fue una de las referencias de la industria láctea local. En 2009 concentró en Carmelo la elaboración de quesos, mientras trasladaba otras líneas productivas a Tarariras. Su evolución muestra la progresiva reorganización territorial de la producción.

Molino Carmelo. Su infraestructura, consolidada entre las décadas de 1950 y 1960, ocupa prácticamente una manzana urbana. La investigación registró un funcionamiento parcial y destacó la permanencia de sus grandes construcciones dentro de la ciudad.

Krismanich. Fábrica de cartón iniciada aproximadamente en 1955, llegó a emplear 15 trabajadores. Producía cajas y tubos utilizados por otras industrias. Cerró en 2018, en un contexto de creciente competencia de productos importados.

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Envasadora Gigli. Sus antiguos galpones, próximos al arroyo de las Vacas, integran el patrimonio industrial identificado. La investigación no consiguió reunir documentación suficiente para reconstruir completamente su trayectoria empresarial.

CALCAR: una transformación que continuó después de la investigación

El caso de CALCAR adquiere especial relevancia por los acontecimientos posteriores al relevamiento universitario.

Cuando se realizó el estudio, la planta carmelitana todavía no atravesaba el proceso de desmantelamiento que hoy resulta visible. El traslado de toda la producción a Tarariras representa una nueva etapa en la pérdida de actividad industrial localizada en Carmelo.

Esta situación contemporánea no forma parte de los hallazgos originales de Bogliaccini, pero permite relacionar aquella reconstrucción histórica con una transformación que continúa desarrollándose.

Qué perdió Carmelo con la transformación industrial

Los casos estudiados muestran que el cierre de una fábrica no significa únicamente la desaparición de una empresa.

También implica cambios en las oportunidades laborales, en la transmisión de oficios especializados y en las relaciones económicas con proveedores, talleres, transportistas y comercios.

Un estudio ambiental de CIEDUR ya había señalado que los cierres de grandes emprendimientos industriales afectaron la actividad comercial y la economía de trabajadores carmelitanos, aunque parte de esa mano de obra encontró nuevas ocupaciones.

La investigación de Bogliaccini permite identificar otra consecuencia: los edificios industriales permanecen incluso cuando desaparece la actividad que les dio origen. Galpones, silos, talleres y antiguos predios continúan formando parte del paisaje de Carmelo.

La tesis no cuantifica la totalidad de los puestos de trabajo perdidos ni el impacto económico acumulado de estos procesos.

Sin embargo, sus hallazgos muestran una transformación sostenida durante décadas: Carmelo pasó de contar con establecimientos que concentraban numerosos trabajadores y especialidades a un escenario de cierres, reconversiones y traslados productivos.

El desmantelamiento actual de CALCAR incorpora un nuevo episodio a esa historia y vuelve a plantear una cuestión para la ciudad: qué destino tendrán las instalaciones industriales y qué actividades podrán ocupar el lugar de las que dejaron de funcionar.

Fuentes: Lucía Bogliaccini Faget, Industrial encore (Universidad de la República, 2025); CIEDUR, Estado del Ambiente de Carmelo; antecedentes históricos de los astilleros de Carmelo y declaratoria patrimonial del Ministerio de Educación y Cultura (2023).

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Aclaración: La referencia al desmantelamiento de CALCAR y al traslado total de su producción a Tarariras corresponde a información contemporánea aportada para esta nota, posterior al relevamiento de la tesis.