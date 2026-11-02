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El departamento de Colonia se encuentra entre las zonas de Uruguay donde se ha confirmado la presencia del picudo rojo, una plaga que afecta a distintas especies de palmeras. Carmelo, por su parte, figura entre las localidades incluidas en los planes nacionales de vigilancia para detectar al insecto.

La expansión de la plaga también alcanza a Argentina, donde su presencia fue confirmada en agosto de 2026. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y organismos sanitarios de distintos países desarrollaron jornadas de cooperación técnica los días 27 y 28 de octubre en la provincia de Entre Ríos.

El encuentro se realizó en Gualeguaychú y en el Parque Nacional El Palmar, con actividades destinadas a intercambiar experiencias y coordinar procedimientos de vigilancia, prevención y control.

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Carmelo está incluido en la planificación nacional de vigilancia

Un documento técnico divulgado por el Ministerio de Ambiente de Uruguay identifica a Carmelo entre las localidades donde se considera necesario instalar trampas para detectar la presencia del picudo rojo. La planificación contempla dos dispositivos de vigilancia para la ciudad, destinados al monitoreo del insecto.

La inclusión de Carmelo en este documento corresponde a una medida de vigilancia y no constituye, por sí sola, una confirmación de la presencia de la plaga en la ciudad. En el departamento de Colonia, en cambio, la presencia del picudo rojo ya fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En junio de 2026, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inició tratamientos en palmeras ubicadas sobre la ruta 1, entre Riachuelo y Colonia del Sacramento. Las intervenciones comprendieron acciones de control y seguimiento de los ejemplares.

Uruguay registra la presencia del insecto desde 2022

El picudo rojo fue detectado en Uruguay en 2022. Según una actualización del MGAP de diciembre de 2025, su presencia estaba confirmada en Colonia y otros ocho departamentos. El insecto afecta principalmente a la palmera canaria, aunque también se ha encontrado en especies como el butiá y el pindó. Las larvas se desarrollan en el interior de las palmeras y dañan sus tejidos. Esta característica dificulta la detección temprana, ya que los síntomas visibles pueden aparecer cuando el deterioro de la planta está avanzado.

Durante 2026, Uruguay aprobó un protocolo de acción rápida orientado a fortalecer la prevención, la vigilancia y la contención de la plaga, con especial atención a la protección de los palmares nativos.

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Argentina mantiene una emergencia fitosanitaria hasta 2028

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina confirmó el 19 de agosto de 2026 la presencia del picudo rojo en Colonia Elía, localidad del departamento de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Posteriormente, el organismo amplió la emergencia fitosanitaria a las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, con vigencia hasta junio de 2028.

En setiembre, el Senasa desplegó 24 agentes para inspeccionar más de 480 sitios en los departamentos de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. El operativo incluyó inspecciones de palmeras, identificación geográfica de ejemplares y pruebas de tecnologías destinadas a tratamientos preventivos.

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Especialistas de varios países coordinaron medidas de control

Las jornadas realizadas el 27 y 28 de octubre fueron organizadas por la FAO y el Senasa, con la participación de organismos regionales vinculados a la sanidad vegetal. Asistieron representantes de la FAO de Argentina y Uruguay, del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur y de la Comunidad Andina, además de especialistas de otros siete países sudamericanos.

Durante el encuentro se desarrollaron exposiciones técnicas, recorridas de monitoreo y simulaciones de intervención en palmeras afectadas. También se abordaron los procedimientos para manejar y disponer los restos vegetales, con el objetivo de evitar que estas tareas contribuyan a la dispersión del insecto.

Uruguay presentó su experiencia en la vigilancia y el control de la plaga, que afecta al país desde hace cuatro años. La cooperación regional busca fortalecer los procedimientos de detección temprana y control ante la presencia del picudo rojo en ambos países. Para Colonia, donde ya se confirmó la plaga, estas acciones se suman a las intervenciones nacionales. En Carmelo, la instalación de trampas está contemplada en la planificación técnica de vigilancia del Ministerio de Ambiente.