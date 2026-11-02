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Colonia exportó bienes por 264 millones de dólares a la Unión Europea durante 2025, lo que lo ubicó como el tercer departamento uruguayo con mayores ventas a ese mercado, según el informe Exportaciones de bienes por departamento 2025, publicado por Uruguay XXI en mayo de 2026.

El dato adquiere relevancia tras los primeros cinco meses de aplicación provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigor de forma provisional el 1.º de mayo de 2026.

De acuerdo con el balance difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Uruguay exportó bienes al bloque europeo por 860 millones de dólares entre mayo y setiembre, un 12% más que en igual período de 2025.

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Sin embargo, solo 38 millones de dólares correspondieron a operaciones que utilizaron las preferencias comerciales del nuevo acuerdo, equivalentes al 4,4% de las exportaciones uruguayas a ese destino durante el período analizado.

La diferencia responde, entre otros factores, a que determinados productos ya ingresaban al mercado europeo sin pagar aranceles antes de la aplicación del tratado.

Colonia concentra el 15,7% de las exportaciones uruguayas a Europa

El informe de Uruguay XXI sitúa a Colonia entre los principales departamentos exportadores al mercado europeo.

Canelones encabezó la clasificación con 373 millones de dólares, seguido por Durazno, con 350 millones, y Colonia, con 264 millones. Después se ubicaron Río Negro, con 200 millones, y Montevideo, con 155 millones.

Las ventas de Colonia representaron el 15,7% de las exportaciones uruguayas a la Unión Europea durante 2025.

En relación con el conjunto de su comercio exterior, el mercado europeo recibió aproximadamente el 13,1% del valor exportado por el departamento.

La celulosa ya ingresaba a Europa sin pagar aranceles

Colonia exportó bienes por un total de 2.021 millones de dólares durante 2025, considerando todos los mercados internacionales.

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Los concentrados de bebidas representaron el 38% de ese monto, mientras que la celulosa concentró el 34%. Ambos productos explicaron, en conjunto, el 72% de las exportaciones departamentales.

Estas actividades están vinculadas a establecimientos industriales que operan en zonas francas, entre ellos la planta de celulosa de Montes del Plata, en Punta Pereira, y las instalaciones de PepsiCo en la zona de Colonia del Sacramento.

La celulosa presenta una situación particular frente al acuerdo comercial.

Según el MEF, este producto, que constituye uno de los principales bienes exportados por Uruguay a la Unión Europea, ya ingresaba al mercado europeo con arancel cero.

Por tanto, las exportaciones de celulosa no necesitan utilizar las nuevas preferencias comerciales para mantener ese tratamiento.

Esta condición permite explicar por qué el volumen total de exportaciones hacia Europa no coincide con el valor de las operaciones que utilizan los beneficios arancelarios del acuerdo.

Las exportaciones de carne bovina de Colonia aumentaron un 37,7% en 2025

La carne bovina se encuentra entre los sectores que cuentan con nuevas condiciones arancelarias para ingresar al mercado europeo.

El acuerdo eliminó el arancel del 20% aplicado a las exportaciones comprendidas en la cuota Hilton, un contingente de acceso al mercado europeo para determinados cortes de carne bovina.

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En Colonia, las exportaciones de carne bovina alcanzaron los 146 millones de dólares durante 2025, frente a los 106 millones registrados en 2024, según Uruguay XXI.

La diferencia representa un crecimiento interanual del 37,7%.

Estas cifras corresponden a las ventas del departamento a todos los destinos internacionales y no exclusivamente a la Unión Europea.

Además, el aumento se produjo antes de la aplicación provisional del acuerdo, por lo que no puede atribuirse a sus nuevas condiciones comerciales.

El tratado también contempla modificaciones en el acceso al mercado europeo para productos lácteos, madera y otros bienes agroindustriales. Las condiciones varían según el producto, los contingentes establecidos y los plazos de aplicación.

Carne, arroz y miel figuran entre los productos que utilizaron el acuerdo

El balance del MEF correspondiente al período comprendido entre mayo y setiembre identifica operaciones realizadas bajo las preferencias del acuerdo en carne bovina, arroz, miel, cítricos, pescado y carne equina.

También se registraron exportaciones de jugo de naranja, arándanos frescos y productos de panadería.

La información corresponde al conjunto del país y no permite determinar qué proporción de esas operaciones tuvo origen en Colonia.

Para establecer el impacto departamental sería necesario conocer las exportaciones desagregadas por producto, origen y régimen arancelario utilizado.

El impacto sobre la economía departamental todavía no puede medirse

La participación de Colonia en las exportaciones uruguayas a la Unión Europea confirma la importancia de ese mercado para el departamento.

Sin embargo, el primer balance oficial del acuerdo permite identificar principalmente el uso de las preferencias arancelarias y la evolución del comercio bilateral durante sus primeros meses de aplicación.

Los datos disponibles no permiten establecer todavía si las nuevas condiciones comerciales generaron aumentos de producción, inversiones adicionales o cambios en el empleo departamental.

Tampoco permiten determinar cuánto de los 264 millones de dólares exportados por Colonia a Europa en 2025 corresponde a productos que obtuvieron ventajas arancelarias adicionales.

La evolución de las ventas de carne bovina y otros productos agroindustriales, junto con el comportamiento de la celulosa y los concentrados de bebidas, será un elemento para evaluar los efectos del acuerdo sobre la estructura exportadora del departamento.

Fuentes: Uruguay XXI, Exportaciones de bienes por departamento 2025, publicado en mayo de 2026; Ministerio de Economía y Finanzas, balance preliminar del acuerdo Mercosur-Unión Europea, difundido el 1.º de noviembre de 2026.