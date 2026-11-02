Escuchar artículo 0:00 4:08 x1

Google Street View incorpora imágenes recientes de Uruguay en una renovación reportada a fines de octubre, casi 11 años después del lanzamiento del servicio en el país. Entre los lugares actualizados hay recorridos de Carmelo y Colonia del Sacramento.

El sitio especializado VirtualStreets informó sobre la actualización el viernes 30 de octubre. Su relevamiento identifica fotografías captadas entre marzo de 2025 y junio de 2026, con renovaciones y ampliaciones de cobertura en ciudades y localidades del interior.

Entre los recorridos incorporados, el medio señala tramos de la ruta 98, en Treinta y Tres, que permite llegar a Isla Patrulla y atraviesa las sierras del Yerbal y la Cuchilla de los Ladrones. Dentro de Isla Patrulla también se puede consultar un registro de octubre de 2025.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El puente y la Plaza de Toros entre dos épocas

Una comparación visible es entre el proyecto originalmente anunciado como Arroyo Carmelo, condominio náutico, con amarras sobre el arroyo de las Vacas, y el edificio finalmente construido, Postal Carmelo, incorporado al régimen público de vivienda promovida.

El proyecto actual figura en el listado de viviendas promovidas de la Agencia Nacional de Vivienda, a nombre de Compañía Inmobiliaria de Carmelo S.A., con una declaratoria promocional de junio de 2024 y 46 viviendas promovidas. La obra partió de una estructura de hormigón armado preexistente y terminó configurando un edificio de apartamentos, con un local gastronómico y cuatro locales comerciales, sin que el resultado visible corresponda al condominio náutico anunciado inicialmente.

También cambiaron carteles y frentes comerciales próximos al puente. Otros puntos del centro, como la calle Uruguay y 19 de abril, cuentan con fotografías de esos mismos meses.

En Colonia del Sacramento, una vista desde Raúl Maurente frente a la Plaza de Toros, captada en abril de 2026, muestra el edificio restaurado y sus accesos. El complejo fue reinaugurado el 9 de diciembre de 2021, con una programación de actividades que Carmelo Portal publicó en aquel momento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las fotografías nuevas conviven con registros anteriores. Una vista dentro del predio de la plaza todavía corresponde a setiembre de 2015, por lo que la fecha puede cambiar al desplazarse entre puntos cercanos.

La empresa encargada del relevamiento

VirtualStreets identifica a Pavesys Engenharia, con base en Porto Alegre, como la empresa encargada de fotografiar los recorridos para Google. Un reporte publicado en junio de 2025 ya señalaba el traslado de camionetas a Uruguay y documentaba su presencia en Piriápolis, después de trabajos en Montevideo y Canelones.

La firma tenía experiencia previa en el país. En agosto de 2024, el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, iRAP, la identificó como responsable del relevamiento de un proyecto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que comprendía 8.700 kilómetros de red vial y los entornos de 54 escuelas. Ese trabajo, anunciado por iRAP, correspondía a una evaluación de seguridad vial distinta de la campaña de Street View.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El modelo de cámara Google DBV1, identificado por VirtualStreets entre los utilizados en el nuevo despliegue, figura en la consulta oficial de equipos homologados por Ursec. Está registrado como equipo de comunicación inalámbrica con el código VU20240208-000698; esa homologación corresponde al equipo y no constituye un permiso general de relevamiento.

Para consultar las fotografías anteriores, Street View ofrece la opción «Ver más fechas» en los puntos que tienen historial disponible.