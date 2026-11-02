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La celebración será a las 10:30 en la plaza Asamblea, frente a la basílica catedral de Florida. La organización recomienda llegar antes de las 9:00 y difundió una guía con información sobre ingresos, transporte, seguridad y elementos permitidos.

La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay difundió una guía con las principales indicaciones para quienes asistirán a la misa que presidirá el pontífice el domingo 8 de noviembre, a las 10:30, en la plaza Asamblea de Florida, frente a la basílica catedral.

La celebración formará parte de la visita papal prevista del 6 al 8 de noviembre de 2026. Ante la concurrencia de fieles, los organizadores establecieron un operativo que contempla horarios de ingreso, sectores para el público, restricciones de circulación y recomendaciones de seguridad.

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Uno de los aspectos centrales de la guía es la recomendación de llegar antes de las 9:00, ya que a partir de esa hora comenzarán las restricciones de acceso al área de la celebración.

Los accesos estarán habilitados desde las 6:00

El ingreso a la plaza Asamblea y las calles cercanas estará permitido desde las 6:00 de la mañana. Durante las horas previas a la misa se desarrollarán actividades que incluirán el rezo del Rosario, música y animación.

A partir de las 9:00 se restringirá el acceso al sector principal. Según informó la organización, quienes lleguen después de ese horario podrán ser derivados a otros espacios o quedar fuera del área destinada a la celebración.

Entre las 9:35 y las 10:00 está previsto que el papa León XIV recorra las calles de Florida y el entorno de la plaza a bordo del papamóvil.

La misa comenzará a las 10:30 y se extenderá aproximadamente hasta las 12:00, cuando tendrá lugar el rezo del Ángelus y la bendición final.

La salida del público se habilitará entre las 12:30 y las 12:45, una vez que la comitiva papal se haya retirado de la zona.

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La entrada será gratuita, pero se requiere inscripción previa

La celebración se desarrollará en la plaza Asamblea y las calles de su entorno, donde se instalarán pantallas y equipos de sonido para que los asistentes puedan seguir la ceremonia.

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La organización dispondrá de seis puntos de acceso distribuidos en las inmediaciones de la plaza.

Aunque la entrada será gratuita, los participantes deberán registrarse previamente a través de sus comunidades religiosas o mediante el sitio oficial papaleonuruguay.uy.

También se solicita seguir las indicaciones de los voluntarios, mantener despejados los corredores de circulación y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante la llegada del pontífice.

Qué se podrá llevar y cuáles serán los elementos prohibidos

La guía recomienda asistir con una mochila o cartera pequeña y llevar agua, alimentos livianos, protector solar, gorro, documento de identidad y medicación personal, cuando sea necesaria.

En cambio, no estará permitido ingresar con mochilas grandes, conservadoras, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, drones, mascotas ni objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad.

Durante la celebración eucarística, la organización solicita evitar el consumo de alimentos y bebidas, con excepción de los niños pequeños.

Asimismo, recuerda que quienes tengan previsto recibir la Comunión deberán respetar el ayuno eucarístico.

Habrá restricciones de tránsito en el centro de Florida

El entorno de la plaza Asamblea será establecido como zona de exclusión vehicular, por lo que los asistentes deberán completar a pie el último tramo hasta los puntos de ingreso.

Para quienes viajen en ómnibus se dispondrán lugares específicos de descenso, mientras que los participantes que lleguen en vehículos particulares deberán utilizar los estacionamientos habilitados.

La organización recomienda consultar con anticipación el Mapa Logístico de la Visita, que reúne información sobre las rutas de acceso a Florida, los estacionamientos disponibles, los cortes de tránsito y las zonas de circulación peatonal.

El documento busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y ordenar el ingreso y la salida del público durante una jornada que requerirá medidas especiales de tránsito y seguridad.

La recomendación principal para quienes tengan previsto participar de la misa es planificar el viaje con anticipación, completar la inscripción y llegar al lugar antes de las 9:00 para evitar inconvenientes con el acceso.