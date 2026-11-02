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La Justicia condenó el pasado 28 de octubre a un hombre de 47 años por su participación en una organización delictiva investigada en el marco de la Operación Doppelganger, un procedimiento policial desarrollado en julio de 2026 por estafas informáticas cometidas en distintos departamentos del país.

El hombre fue condenado por un delito de asociación para delinquir y tres delitos de fraude informático, uno de ellos en grado de tentativa.

La sentencia estableció una pena de 12 meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, por lo que el condenado deberá cumplir las condiciones y obligaciones fijadas por la Justicia.

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Una investigación que abarcó cinco departamentos

La Operación Doppelganger se desarrolló a partir de denuncias por estafas informáticas registradas en diferentes puntos del territorio nacional.

Según la información policial difundida a fines de julio, la investigación permitió establecer conexiones entre al menos 14 estafas cometidas en Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Soriano y Colonia.

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Las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones, que logró relacionar las denuncias y reunir elementos sobre la presunta participación coordinada de varias personas en las maniobras investigadas.

Allanamiento, incautaciones y detenciones

Durante el operativo realizado en julio, la Policía llevó adelante un allanamiento autorizado por la Justicia.

En el procedimiento fueron incautados un automóvil, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos incorporados a la investigación.

Las actuaciones también permitieron detener a dos hombres, mientras que otras dos personas quedaron requeridas por la Justicia.

Nueva condena en la Operación Doppelganger

La resolución judicial del 28 de octubre se produjo tres meses después del operativo inicial y constituye un nuevo avance en la investigación de las estafas informáticas denunciadas en los cinco departamentos.

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Además de los delitos de fraude informático, la condena incluyó el delito de asociación para delinquir, una figura penal que sanciona la participación en una asociación constituida con el propósito de cometer delitos.

La Operación Doppelganger permitió reunir denuncias presentadas en diferentes zonas del país y establecer vínculos entre hechos que inicialmente habían sido investigados por separado.

La nueva condena se suma a las actuaciones judiciales derivadas del procedimiento policial iniciado en julio de 2026.