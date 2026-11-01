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La extracción de arena de los ríos y arroyos es una actividad regulada por el Estado. Quienes retiran estos materiales para destinarlos, principalmente, a la construcción deben contar con permisos que establecen dónde pueden trabajar, qué cantidad pueden extraer y durante cuánto tiempo.

Una resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), aprobada el 10 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1.º de enero de 2026, actualizó los importes que deben pagar los titulares de esos permisos. El documento contiene, además, un dato relevante para el departamento de Colonia: el organismo reconoce que la mayoría de las autorizaciones de extracción en el Río de la Plata están suspendidas.

La resolución no identifica las empresas afectadas ni determina qué permisos corresponden al departamento. Tampoco establece que toda extracción de arena en el Río de la Plata esté prohibida.

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Cuánto se paga por extraer arena

Los valores varían según el material y el curso de agua.

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Durante 2026, el derecho de extracción de arena es de 135,90 pesos por metro cúbico en el Río de la Plata, mientras que en el Río Uruguay asciende a 45,10 pesos. En otros cursos de agua, el importe es de 37,30 pesos.

La extracción de canto rodado, material también utilizado en la construcción, tiene valores superiores. En el Río de la Plata alcanza los 214,90 pesos por metro cúbico y en el Río Uruguay, los 79 pesos.

Estas cantidades corresponden a derechos que se pagan al Estado y no al precio al que posteriormente se comercializan los materiales.

Qué controles deben cumplirse

Los permisos son otorgados por la Dirección Nacional de Hidrografía, dependiente del MTOP, y generalmente tienen una duración de tres meses.

Cada autorización establece un lugar determinado de extracción y una cantidad máxima de material que puede retirarse. Los titulares deben presentar declaraciones sobre los volúmenes extraídos y documentación que permita comprobar la actividad.

Los inspectores pueden verificar que los trabajos se realicen dentro de los límites establecidos y controlar las cantidades retiradas.

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Además, cuando corresponde, interviene el Ministerio de Ambiente para evaluar los posibles efectos sobre el curso de agua, los sedimentos, la vegetación y los ecosistemas asociados.

Una denuncia en Carmelo durante 2026

La extracción de arena también llegó este año a la Junta Departamental de Colonia.

El 11 de marzo, el organismo comunicó una iniciativa del edil Martín Manitto relacionada con una denuncia por presunta sustracción de arena en Playa Seré, en Carmelo.

El planteo fue remitido al Ministerio de Ambiente, al Municipio de Carmelo y a la Comisión de Ambiente de la Junta.

La actuación acredita que el tema fue planteado institucionalmente, aunque no permite afirmar que se haya comprobado una extracción ilegal.

La protección de las playas y de los cursos de agua tiene particular importancia en un departamento con extensas costas sobre el Río Uruguay y el Río de la Plata.

Los permisos de extracción, las cantidades autorizadas y las restricciones territoriales forman parte de registros que administra Hidrografía. Sin embargo, la documentación pública examinada no permitió establecer cuántas autorizaciones permanecen vigentes actualmente en Colonia ni identificar a sus titulares.

Lo confirmado es que durante 2026 rigen valores actualizados, controles sobre la actividad y restricciones reconocidas oficialmente en el Río de la Plata.