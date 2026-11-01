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El departamento de Colonia comienza una nueva temporada de prevención de incendios forestales y de campo con antecedentes recientes de focos en distintas localidades y una normativa nacional que establece restricciones para el uso del fuego durante los próximos seis meses.

Desde este domingo 1.º de noviembre y hasta el 30 de abril de 2027 está prohibido realizar quemas y encender fuegos al aire libre, salvo las excepciones expresamente previstas en el Decreto 245/025, aprobado en noviembre de 2025.

La medida comprende todo el departamento, desde sus áreas rurales y establecimientos agropecuarios hasta balnearios, zonas de camping y espacios recreativos próximos a montes y vegetación.

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Los incendios que marcaron el comienzo de 2026

El 2 de enero, un incendio en un monte de pinos próximo al Riachuelo, en Colonia del Sacramento, había afectado unas 40 hectáreas mientras continuaban las tareas de extinción.

Según informó entonces a Carmelo Portal Alexander Barrios, jefe del Destacamento de Bomberos de Carmelo, en el operativo participaron dotaciones de Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Tarariras, con el apoyo de maquinaria particular y de la Intendencia.

El fuego se desarrolló en una zona de vegetación densa, lo que dificultó las labores de los equipos.

Una semana después, durante la reunión del Comité Departamental de Emergencias del 8 de enero, la jefa regional de Bomberos, Marcela Pereira, informó que los incendios registrados en el departamento habían afectado aproximadamente 70 hectáreas.

Los focos se localizaron en Carmelo, Nueva Palmira, Colonia Miguelete y Colonia del Sacramento.

Pereira consideró que la situación se encontraba dentro de los parámetros habituales de la época, aunque insistió en extremar las precauciones debido a las altas temperaturas y a las condiciones de la vegetación por el déficit hídrico.

La organización para combatir el fuego

Colonia cuenta con siete destacamentos de Bomberos, ubicados en Carmelo, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Tarariras, Rosario, Nueva Helvecia y Juan Lacaze.

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Los operativos registrados durante enero mostraron la participación de varias dotaciones y la utilización de maquinaria municipal y particular para contener la propagación de los incendios.

La prevención y la respuesta también involucran al Comité Departamental de Emergencias y al Centro Coordinador de Emergencias Departamental, que articulan la actuación de distintas instituciones ante situaciones de riesgo.

En el plano nacional, el Ministerio del Interior incorporó desde 2024 un sistema de vigilancia mediante cámaras de largo alcance, drones y monitoreo automatizado. La red anunciada comprende la franja costera que se extiende desde Colonia hasta Rocha y está orientada a detectar tempranamente columnas de humo.

Las restricciones para este verano

La nueva temporada se rige por el Decreto 245/025, que actualizó el Plan General de Acción contra Incendios Forestales y de Campo.

La normativa prohíbe realizar quemas al aire libre, incluidas las de restos de poda, pastizales y otros residuos vegetales, salvo las excepciones específicas previstas.

Se permite cocinar alimentos en parrilleros especialmente acondicionados y en espacios habilitados de campings, clubes y colonias de vacaciones.

También se admiten determinados fogones a nivel del suelo en campamentos ubicados en predios privados, siempre que exista un área circular de al menos cinco metros de diámetro, libre de vegetación y materiales combustibles, con protección de piedras, arena o tierra.

En todos los casos el fuego debe permanecer vigilado, contar con medios para extinguirlo y estar completamente apagado antes de abandonar el lugar.

El decreto contempla además quemas realizadas por Bomberos para capacitación, intervenciones sanitarias autorizadas en situaciones de alerta o emergencia y maniobras técnicas de combate.

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Un verano con vigilancia del riesgo meteorológico

La normativa incorpora el Índice de Riesgo de Incendio Forestal, elaborado diariamente por el Instituto Uruguayo de Meteorología, como referencia para organizar actividades que puedan provocar incendios.

Su evaluación considera las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego, especialmente en períodos de altas temperaturas, baja humedad y viento.

Las disposiciones estarán vigentes durante toda la temporada estival y podrán extenderse más allá del 30 de abril si las condiciones de riesgo lo justifican.

Ante la presencia de un incendio, Bomberos recomienda comunicarse inmediatamente con el servicio de emergencias 911.