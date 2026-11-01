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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, convocó a una licitación para instalar un sistema de protección contra incendios en el Varadero Carmelo, en el departamento de Colonia. La obra busca mejorar las condiciones de seguridad del establecimiento, mediante la incorporación de equipos e instalaciones que permitan prevenir y combatir posibles incendios.

El llamado corresponde a la licitación abreviada número 35/2026 y contempla una primera etapa de trabajos que incluirá la elaboración del proyecto definitivo, la adquisición de materiales y la instalación de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema.

¿En qué consistirá la obra?

La intervención comprenderá diferentes sectores del varadero, donde funcionan talleres, depósitos, oficinas y espacios destinados al almacenamiento de materiales y al mantenimiento de equipos y vehículos.

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Entre las instalaciones incluidas se encuentran el taller de carpintería, la herrería, el taller de mecánica, la sala de máquinas, el depósito de pinturas, el depósito de hierro y madera, los vestuarios y otros espacios de trabajo.

El proyecto prevé incorporar un sistema de distribución de agua para combatir incendios, con equipos de bombeo y una reserva destinada específicamente a esa función.

Las características de las instalaciones se definirán considerando las actividades que se desarrollan en cada sector y los materiales que allí se almacenan.

¿Qué cambiará en el establecimiento?

La principal modificación será la incorporación de infraestructura destinada a mejorar la respuesta ante situaciones de incendio.

Esto permitirá contar con instalaciones de protección adecuadas para los distintos espacios del varadero, particularmente aquellos donde se utilizan pinturas, combustibles, herramientas y materiales que requieren medidas específicas de seguridad.

El proyecto también deberá cumplir las exigencias establecidas por la Dirección Nacional de Bomberos, organismo encargado de evaluar y habilitar este tipo de instalaciones.

¿Cuándo comenzarán los trabajos?

La apertura de ofertas está prevista para el 25 de noviembre de 2026, a las 11 horas, mediante el sistema electrónico de contratación.

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Una vez adjudicada la obra y completados los procedimientos correspondientes, la empresa seleccionada podrá comenzar los trabajos.

El plazo máximo de ejecución será de cuatro meses, contados desde el inicio formal de la obra.

La empresa contratada deberá suministrar los materiales, instalar los equipos, realizar las pruebas de funcionamiento y gestionar las autorizaciones necesarias.

El pliego todavía no establece una fecha concreta para el comienzo de las tareas ni identifica a la empresa responsable de ejecutarlas.