Escuchar artículo 0:00 3:38 x1

Durante octubre, OSE registró distintas intervenciones y dificultades en el abastecimiento de agua potable de Carmelo. Los comunicados oficiales permiten identificar trabajos vinculados con nuevas conexiones, modificaciones de la red y problemas de presión en determinados sectores de la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El 5 de octubre, el organismo programó trabajos sobre calle Irastorza, desde avenida Paraguay hasta Ruta 21. La intervención fue identificada expresamente como un empalme para un nuevo fraccionamiento, dentro de las tareas de mejora de la red de distribución.

Ese mismo día se anunciaron trabajos de empalme de tuberías en continuación 19 de Abril, entre N. Vadell y De las Tunas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ambas actuaciones muestran modificaciones en la infraestructura de abastecimiento. Sin embargo, los avisos no especifican cuántas viviendas serán incorporadas al servicio ni las características técnicas de las nuevas conexiones.

Problemas de presión en las zonas altas

El 16 de octubre, OSE comunicó dificultades de abastecimiento y baja presión en las zonas altas de Carmelo. La afectación estaba prevista entre las 14:00 y las 16:00, mientras personal del organismo trabajaba para restablecer el servicio.

El comunicado no precisó las causas del inconveniente ni identificó los barrios comprendidos.

Posteriormente, el 26 de octubre, OSE anunció una nueva afectación para el día siguiente, entre las 10:00 y las 13:00, que comprendía toda la ciudad y zonas aledañas. Tampoco se detalló el motivo de esa interrupción.

Los episodios plantean la necesidad de conocer las condiciones de funcionamiento de la red, su capacidad de distribución y las intervenciones previstas para mejorar la continuidad del abastecimiento.

Las pérdidas de agua como antecedente

La situación adquiere otra dimensión al considerar los balances oficiales obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública, correspondiente al expediente 522/2026 de OSE.

Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el sistema de Carmelo dispuso de 1.675.750 metros cúbicos de agua, descontado el volumen enviado hacia Cerro Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante ese período, OSE facturó 974.650 metros cúbicos y registró 698.680 como pérdidas, equivalentes al 41,7% del volumen disponible.

Este indicador incluye agua no contabilizada por diferentes causas y no significa que todo ese volumen corresponda a roturas o fugas físicas.

La documentación permite identificar tanto nuevas intervenciones como problemas operativos, pero no establece una relación causal entre las pérdidas registradas y las afectaciones de octubre.

Con nuevas conexiones y fraccionamientos incorporándose al sistema, resulta relevante conocer qué inversiones prevé OSE para renovar tuberías, mejorar la presión y reducir el agua no contabilizada.

Los documentos consultados acreditan las intervenciones realizadas y los inconvenientes comunicados. Permanece pendiente conocer si existe un programa específico de modernización de la red de Carmelo, sus costos y su calendario de ejecución.