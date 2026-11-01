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El puerto de Nueva Palmira tiene programada para el lunes 2 de noviembre una nueva operación del buque AAL Hamburg, con la descarga de 14 barcazas en el muelle de Ultramar Sur. El movimiento, registrado en documentos de la Administración Nacional de Puertos (ANP) publicados el 31 de octubre, adquiere particular relevancia por su vinculación con el crecimiento de la flota que transportará mineral de hierro por la hidrovía Paraguay-Paraná.

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No se trata de una embarcación desconocida para el puerto. El AAL Hamburg participa desde 2025 en un programa logístico de la empresa brasileña LHG Mining, que contempla incorporar 400 barcazas y 15 remolcadores para transportar mineral desde Mato Grosso do Sul hacia terminales de Nueva Palmira.

En agosto, la ANP informó que ya se habían recibido 114 barcazas dentro de ese programa. La nueva programación constituye otro indicio de continuidad de las operaciones, aunque el documento del 31 de octubre no identifica expresamente al destinatario de las 14 unidades.

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El desafío de recibir más embarcaciones

El crecimiento del transporte fluvial plantea nuevas exigencias para las instalaciones portuarias. La ANP trabaja en un proyecto para aumentar de 48 a 80 la capacidad de amarre de barcazas, con una inversión anunciada superior a 1,5 millones de dólares.

La ampliación responde a las necesidades de una actividad que combina el movimiento de productos agroindustriales, fertilizantes y mineral de hierro procedente de Brasil.

La programación publicada también registra para el 1.º de noviembre el ingreso del remolcador Humaitá con ocho barcazas, seis cargadas y dos vacías, destinadas a operaciones de distintas terminales.

Nueva Palmira enfrenta así un desafío que excede el crecimiento del tonelaje: disponer de infraestructura suficiente para organizar un número cada vez mayor de embarcaciones.

La llegada prevista del AAL Hamburg permite observar esa transformación desde una operación concreta, mientras avanzan los planes para ampliar la capacidad del puerto.