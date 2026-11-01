La actividad tendrá lugar en el Comité 25 de Agosto y contará con la participación de Jorge Maiki y Marita Rodríguez, según informa la convocatoria difundida a través de un afiche.
El encuentro se presenta bajo la consigna «Conversamos sobre elecciones BPS (Pasivos)» y estará dedicado a abordar el proceso electoral vinculado a la representación de este sector en el organismo.
Las elecciones del BPS contemplan la participación de distintos sectores en la integración de su Directorio, entre ellos los representantes de jubilados y pensionistas, conocidos como pasivos.
La charla está anunciada para las 19 horas del jueves 5 de noviembre.
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