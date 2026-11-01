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La Universidad de la República (Udelar) tiene previsto realizar el miércoles 11 de noviembre un encuentro presencial de estudiantes en su sede de Colonia, que también marcará el cierre del año lectivo. La actividad buscará fortalecer los vínculos entre quienes cursan distintas carreras y generar un espacio de intercambio sobre el futuro de la Universidad en el departamento.

La convocatoria forma parte del proceso de desarrollo de la Udelar en la Región Suroeste, integrada por Colonia y Soriano, y apunta a promover una mayor participación estudiantil en la vida universitaria.

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El encuentro dará continuidad al conversatorio realizado el 19 de octubre, denominado «La Udelar desde el estudiantado: experiencias, trayectorias, participación y cogobierno», que reunió a estudiantes de Colonia y representantes de centros estudiantiles de Paysandú y Montevideo.

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Durante aquella instancia se compartieron experiencias sobre organización estudiantil, integración, participación en las decisiones universitarias y vínculos con la comunidad.

La coordinadora de la sede de Colonia, Sofía Angulo, destacó la importancia de construir espacios de diálogo entre estudiantes de distintas carreras, con el propósito de fortalecer su identificación con la sede y con la Región Suroeste.

Uno de los asuntos abordados fue la participación estudiantil en la planificación de la futura sede universitaria, prevista en el predio de la ex Sudamtex, en Colonia del Sacramento.

También se planteó la necesidad de desarrollar actividades que vinculen a la Universidad con la sociedad y permitan recoger las inquietudes de la comunidad.

La jornada del 11 de noviembre se presenta así como una nueva instancia para continuar construyendo la organización estudiantil y aportar a las decisiones sobre el desarrollo universitario en Colonia.