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La Universidad de la República (Udelar) mantuvo el lunes 26 de octubre una serie de reuniones en Soriano para avanzar en el desarrollo de su sede departamental, mejorar las condiciones de estudio y fortalecer la presencia universitaria en la Región Suroeste, integrada por Soriano y Colonia.

La delegación estuvo encabezada por el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Liber Acosta, y la coordinadora regional, Florencia Costa, junto con integrantes de la Unidad de Apoyo Académico.

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Durante un encuentro con el intendente Guillermo Besozzi se presentó información sobre el estudiantado y se abordó el traslado de la sede de Soriano a un edificio con mejores condiciones para las actividades universitarias.

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También se analizó la posibilidad de implementar apoyos económicos para favorecer la continuidad de los estudios. Según Costa, más del 60% del estudiantado del departamento trabaja 40 horas semanales, una situación que dificulta compatibilizar las obligaciones laborales con la formación académica.

La agenda incluyó reuniones con la diputada María Fajardo y la Comisión Pro Udelar de Soriano, además de un intercambio con la prensa local.

Entre las proyecciones institucionales figura la elaboración de un proyecto que integre enseñanza, investigación y extensión, con vistas a desarrollar un Programa Regional de Enseñanza Terciaria.

Aunque la Udelar impulsa desde 2024 su presencia regional mediante sedes en ambos departamentos, la información oficial sobre esta jornada se concentra en Soriano y no detalla actividades ni avances específicos en Colonia.